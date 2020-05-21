Комитет Сената США направил повестку в рамках расследования по Burisma

Контролируемый республиканцами комитет Сената США принял решение о направлении повестки в рамках расследования, связанного с Хантером Байденом - сыном бывшего вице-президента Джо Байдена. Он должен предоставить документы, касающиеся работы в украинской энергетической компании Burisma.

Об этом пишет "Голос Америки".

Сенаторы, входящие в состав Комитета по внутренней безопасности и вопросам государственного управления, проголосовали по партийному принципу. Все республиканцы (8) поддержали резолюцию, требующую предоставить документы, касающиеся работы Байдена-младшего в украинской энергетической компании Burisma, тогда как все демократы (6) высказались против.

Предложение направить повестку с целью получить информацию от компании Blue Star Strategies, фирмы, сотрудничавшей с Burisma, исходило от главы комитета Рона Джонсона.

Ранее сообщалось, что Комитет Сената США по вопросам национальной безопасности и правительственных отношений должен решить, требовать ли в Blue Star Strategies документы, датированные от 2013 года до настоящего времени, связанные с ее работой на Burisma.

Напомним, адвокат президента Соединенных Штатов Америки Руди Джулиани заявлял, что не видел заявление посланцев Дональда Трампа в Украине, которое касалось расследования по делу Burisma, в которой фигурировал Хантер Байден.