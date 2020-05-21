Комітет Сенату США направив повістку в рамках розслідування по Burisma

Контрольований республіканцями комітет Сенату США прийняв рішення про направлення повістки в рамках розслідування, пов'язаного з Хантером Байденом - сином колишнього віце-президента Джо Байдена. Він повинен надати документи, що стосуються роботи в українській енергетичній компанії Burisma.

Про це пише "Голос Америки".

Сенатори, що входять до складу Комітету з внутрішньої безпеки та питань державного управління, проголосували за партійним принципом. Всі республіканці (8) підтримали резолюцію, що вимагає надати документи, що стосуються роботи Байдена-молодшого в українській енергетичній компанії Burisma, тоді як всі демократи (6) висловилися проти.

Пропозиція направити повістку з метою отримати інформацію від компанії Blue Star Strategies, фірми, яка співпрацювала з Burisma, виходила від глави комітету Рона Джонсона.

Раніше повідомлялося, що Комітет Сенату США з питань національної безпеки і урядових відносин повинен вирішити, чи вимагати в Blue Star Strategies документи, датовані від 2013 року до теперішнього часу, пов'язані з її роботою Burisma.

Нагадаємо, адвокат президента Сполучених Штатів Америки Руді Джуліані заявляв, що не бачив заяву посланців Дональда Трампа в Україні, яке стосувалося розслідування по справі Burisma, в якій фігурував Хантер Байден.