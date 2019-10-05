Помпео выступил в защиту действий администрации Трампа по отношению к Украине

Фото: Госсекретарь США Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Госсекретарь отверг все обвинения, на которых основывается расследование по имппичменту

Госсекретарь США Майк Помпео выступил в защиту действий администрации Дональда Трампа по отношению к Украине, которые находится в центре расследования импичмента. Об этом сообщает агентство AP.

Помпео отверг обвинения в том, что в лучшем случае эти действия были неуместными, а в худшем - это было злоупотребление властью, за которое Конгресс должен отстранить президента Трампа от должности.

Выступая перед журналистами после встречи с греческими официальными лицами в Афинах, Помпео заявил, что расследование, о котором США просили власти Украины, касалось возможного вмешательства Украины в президентские выборы 2016 года в США. При этом он не стал говорить о предложении Трампа к Украине специально расследовать действия бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, на которых сосредоточены расследователи по импичменту.

Помпео раскритиковал расследование импичмента как "явно политическое" и сказал, что действия Госдепа были направлены исключительно на улучшение отношений с новыми властями Украины, которые пришли весной. Он также сказал, что работа бывшего специального посланника в Украине Курта Волкера основывалась на указаниях президента делать именно это.

В четверг Волкер дал интервью следователям Конгресса и передал переписку с другими должностными лицами. В этих сообщениях подробно описано их подталкивание к тому, чтобы заставить Украину согласиться на проведение расследования в отношении энергетической компании, в набсовете которой находился Хантер Байден, и вмешательство в выборы 2016 года. В обмен на это американские чиновники предлагали новому президенту Украины встречу с Трампом в Вашингтоне.

"Госдепартамент по указанию президента был сфокусирован на создании пространства, где мы могли бы в конечном итоге создать хорошие отношения с этим правительством. Посол Волкер усердно работал над созданием этой возможности", - сказал Помпео.

Роберт Мюллер, специальный советник, расследовавший вмешательство России в выборы 2016 года, предупредил об опасностях вмешательства Москвы в американскую политическую систему.

Помпео сказал, что администрация обязана расследовать предполагаемое вмешательство в выборы и обратиться к иностранным правительствам за помощью, если это необходимо.

"Администрация была невероятно сосредоточена на том, чтобы убедиться, что мы работаем с Украиной так, как нужно. Это не только уместно, это наша обязанность, если мы считаем, что на выборах 2016 года было вмешательство", - сказал он.

Помпео также сказал, что Государственный департамент ответил Конгрессу, который потребовал документы, связанные с Украиной. Однако он не сказал, что это был за ответ.

Как сообщало РБК-Украина, демократы Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов запросили у администрации Белого дома документы, связанные с расследованием по импичменту американского президента Дональда Трампа.

Напомним, экс-спецпредставитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер во время показаний в Конгрессе заявил, что президент Дональд Трамп не хотел встречаться с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.