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Комитет Сената США будет голосовать в деле расследования по Burisma

Новости » Политика     14.05.2020 - 08:19
Комитет Сената США будет голосовать в деле расследования по Burisma
Фото: Сенат США (wikipedia.org)

Демократы выступают против этого расследования, утверждая, что его единственная цель - навредить предвыборной кампании бывшего вице-президента Байдена

Сенатор-республиканец Рон Джонсон проведет на следующей неделе голосование в Сенатском комитета по повестки на адрес консалтинговой компании Blue Star Strategies в деле расследования деятельности украинской компании Burisma и Хантера Байдена - сына вероятного кандидата в президента на выборах 2020 Джо Байдена. Об этом пишет "Голос Америки".

Комитет Сената по вопросам национальной безопасности и правительственных отношений должен решить, требовать ли в Blue Star Strategies документы, датированные от 2013 года к настоящему времени, связанные с ее работой на Burisma.

Цель расследования этого дела ответить на "много открытых вопросов относительно потенциального конфликта интересов и масштаба использования представителями Burisma личных связей с чиновниками администрации Обамы для получения доступа и возможного влияния на американские правительственные учреждения".

Демократы выступают против этого расследования, утверждая, что его единственная цель - навредить предвыборной кампании бывшего вице-президента Байдена.

Напомним, адвокат президента Соединенных Штатов Америки Руди Джулиани заявлял, что не видел заявление посланцев Дональда Трампа в Украине, которое касалось расследования по делу Burisma, в которой фигурировал Хантер Байден.

Ранее сообщалось, что во время выступления на слушаниях в Конгрессе относительно расследования импичмента Трампа, Курт Волкер признался, что советовал адвокату Трампа Руди Джулиани осторожно относиться к информации украинских источников в расследовании относительно Байдена.

Теги Новости Украины BurismaСоединенные Штаты Америки
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