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Комітет Сенату США голосуватиме у справі розслідування щодо Burisma

Новини » Політика     14.05.2020 - 08:19
Комітет Сенату США голосуватиме у справі розслідування щодо Burisma
Фото: Сенат США (wikipedia.org)

Демократи виступають проти цього розслідування, стверджуючи, що його єдина мета - зашкодити передвиборчій кампанії колишнього віце-президента Байдена

Сенатор-республіканець Рон Джонсон проведе наступного тижня голосування у Сенатському комітету щодо повістки на адресу консалтінгової компанії Blue Star Strategies у справі розслідування діяльності української компанії Burisma та Хантера Байдена - сина ймовірного кандидата в президента на перегонах 2020 Джо Байдена. Про це пише "Голос Америки".

Комітет Сенату з питань національної безпеки та урядових відносин повинен вирішити, чи вимагати у Blue Star Strategies документи, датовані від 2013 року до теперішнього часу, пов’язані з її роботою на Burisma.

Мета розслідування цієї справи відповісти на "багато відкритих запитань щодо потенційного конфлікту інтересів та масштабу використання представниками Burisma особистих зв’язків з високопосадовцями адміністрації Обами для отримання доступу та можливого впливу на американські урядові установ"».

Демократи виступають проти цього розслідування, стверджуючи, що його єдина мета - зашкодити передвиборчій кампанії колишнього віце-президента Байдена.

Нагадаємо, адвокат президента Сполучених Штатів Америки Руді Джуліані заявляв, що не бачив заяву посланців Дональда Трампа в Україні, яка стосувалася розслідування по справі Burisma, в якій фігурував Хантер Байден.

Раніше повідомлялося, що під час виступу на слуханнях у Конгресі щодо розслідування імпічменту Трампа, Курт Волкер зізнався, що радив адвокатові Трампа Руді Джуліані обережно ставитися до інформації українських джерел в розслідуванні щодо Байдена.

Теги Новини України BurismaСполучені Штати Америки
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