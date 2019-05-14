Комитет сегодня не рассмотрит дату инаугурации Зеленского

Заседание комитета по вопросам регламента Верховной рады Украины по дате инаугурации Владимира Зеленского пройдет 15 мая в 15:00. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила глава секретариата комитета Мария Нехоца.

По ее словам, комитет еще не получил новые постановления об инаугурации Зеленского, которые зарегистрировал внефракционный нардеп Виталий Куприй.

"Поэтому комитет рассмотрит постановления о дате инаугурации в среду в 15 часов… По поручению главы Рады, сегодня в 12:00 пройдет заседание регламентного комитета, на котором рассмотрят постановления об отмене закона о государственном языке", - заявила Нехоца.

Напомним, ранее сообщалось, что заседание регламентного комитета было перенесено на 12:00.

Накануне нардеп Куприй зарегистрировал еще один проект постановления о назначении даты инаугурации. В частности, он предложил провести инаугурацию 26 мая в сессионном зале парламента. Кроме того, в Раде зарегистрированы еще несколько проектов постановлений с тремя датами инаугурации президента - 19, 20 мая и 1 июня.