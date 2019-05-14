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Комитет перенес заседание по дате инаугурации Зеленского

Новости » Политика    14.05.2019 - 09:46
Комитет перенес заседание по дате инаугурации Зеленского
Фото: Владимир Зеленый (РБК-Украина)

Заседание по инаугурации Зеленского перенесено на 12:00

Заседание регламентного комитета Верховной рады по дате инаугурации Владимира Зеленского перенесено на 12:00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отметим, комитет по вопросам регламента Рады должен был рассмотреть вопрос о дате инаугурации Зеленского в 09:00. Причины переноса пока неизвестны.

Напомним, накануне действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации Зеленского.

Сам Зеленский призвал парламент назначить дату инаугурации на 19 мая.

"Я обращаюсь к Верховной раде. На ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ, в интересах которого вы присягали действовать", - отметил он.

Кроме того, он связал затягивание инаугурации с действиями Порошенко.

"…бывший президент Порошенко совершает необратимое. Он предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии. Пытается протолкнуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Назначает судей Верховного суда…", - заявил Зеленский.

В Раде назвали дату рассмотрения постановлений об инаугурации Зеленского
Новости Украины Владимир ЗеленскийВерховная Радаинаугурация
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