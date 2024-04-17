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Комітет розвідки США після секретної наради закликав негайно забезпечити допомогу Україні

Середа 17 квітня 2024 07:50
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Комітет розвідки США після секретної наради закликав негайно забезпечити допомогу Україні Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Комітет розвідки Палати представників провів секретну нараду, на якій отримав інформацію про критичну необхідність надання Україні військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням акаунт комітету в соцмережі X.

"Ми повинні надати допомогу Україні негайно. Сьогодні на секретній нараді наш комітет був повідомлений про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати мають негайно протистояти агресивній війні Путіна, оскільки ситуація в Україні критична", - йдеться у дописі.

Під заявою стоять підписи членів комітету - республіканця Майка Тернера та демократа Джима Гаймса.

Нагадаємо, напередодні спікер Палати представників Майк Джонсон виступив з ініціативою про розділення раніше підтриманого Сенатом законопроекта про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Його ідея передбачає пакет з чотирьох окремих законопроектів, четвертим з яких має бути документ про пріоритети нацбезпеки США, що включатиме зокрема положення про надання допомоги Україні у вигляді кредиту та використання заморожених російських активів.

Президент Володимир Зеленський розкритикував ініціативу Джонсона.

Також її спочатку не сприйняли у Білому домі, але згодом заявили, що хочуть спершу побачити законопроекти Джонсона, перш ніж робити остаточні висновки.

Демократи в Палаті представників заявили, що готові прийняти ідею спікера.

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