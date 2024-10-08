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Комітет розглядав питання службового розслідування після онлайн-участі Дмитрука

Фото: Артем Дмитрук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Юридичних підстав недопустити народного депутата-втікача Артема Дмитрука до засідання правоохоронного комітету немає. Через це було ініційовано питання щодо його виключення зі списку членів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасію Радіну в ефірі телемарафону.

Як розповіла Радіна, їй невідомо як так сталось, що Дмитрук зміг взяти онлайн-участь у засіданні правоохоронного комітету. Водночас вона нагадала, що він є членом Комітету з питань правоохоронної діяльності. й поки що народним депутатом. 

"На скільки мені відомо, колеги із зазначеного Комітету також розглядали питання щодо службового розслідування про те, яким чином таке підключення відбулося... але поки він є народним депутатом, членом Комітету власне юридичних підстав недопустити його до засідання Комітету немає. Саме тому й ініційовано питання щодо виключення його з членів Комітету", - пояснила вона. 

Хто такий Дмитрук 

25 серпня ЗМІ повідомили, що Артем Дмитрук втік до Молдови, і цю інформацію підтвердило Державне бюро розслідувань. Тоді ж йому було оголошено підозру за напад на правоохоронця та військового.

Генеральний прокурор Андрій Кості зазначив, що Україна вживатиме всі міжнародно-правові засоби для повернення нардепа "додому". Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував можливість позбавлення Дмитрука депутатського мандату.

Невдовзі ДБР оголосило нардепа у міжнародний розшук. Нещодавно втікач заявив, що перебуває в Лондоні, де, за його словами, на нього чекав суд, на якому розглядалося питання його екстрадиції до України.

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