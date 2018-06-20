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Комитет рекомендует ВР внести изменения в закон о статусе судей в связи с созданием ВАКС

НовостиПолитика    20.06.2018 - 16:29
Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)
Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)

Законопроект рекомендуют принять за основу

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №7441 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Об этом сообщает информационное управление ВР.

Так, члены комитета рассмотрели проект закона №7441, внесенный президентом Украины, на своем заседании 20 июня.

"По результатам обсуждения члены комитета 16 голосами "за" поддержали законопроект и рекомендуют Верховной Раде принять его за основу", - говорится в сообщении.

Законопроектом предусматривается, в частности, детализация деятельности палат высших специализированных судов и закрепление определенной институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии апелляционной палаты высшего специализированного суда.

Так, согласно проекту, высшие специализированные суды определяются главными распорядителями средств государственного бюджета Украины.

"Статью 160 закона "О судоустройстве и статусе судей" предлагается заменить главу 4 "Служба судебной охраны", в которой регулируются вопросы обеспечения охраны и поддержания общественного порядка в судах, статуса, полномочий Службы судебной охраны, прохождения службы в Службе судебной охраны, специальных званий и социальной защиты сотрудников Службы судебной охраны", - говорится в сообщении.

Кроме того, документом предлагается дополнить ряд статей Уголовного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса, Хозяйственного процессуального кодекса, Кодекса административного судопроизводства Украины, законы "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов", "О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими", "О государственной охране государственной власти Украины и должностных лиц", "О государственной тайне", "О Национальной полиции".

Напомним, комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует парламенту принять за основу и в целом законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

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Теги публикации: комитет, Верховная Рада, антикоррупционный суд, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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