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Комітет рекомендує ВР внести зміни до закону про статус суддів у зв'язку із створенням ВАКС

НовиниПолітика    20.06.2018 - 16:29
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Законопроект рекомендують прийняти за основу

Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №7441 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищий антикорупційний суд". Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

Так, члени комітету розглянули проект закону №7441, внесений президентом України, на своєму засіданні 20 червня.

"За результатами обговорення члени комітету 16 голосами "за" підтримали законопроект і рекомендують Верховній раді прийняти його за основу", - сказано у повідомленні.

Законопроектом передбачається, зокрема, деталізація діяльності палат вищих спеціалізованих судів та закріплення певної інституційної, організаційної, кадрової та фінансової автономії апеляційної палати вищого спеціалізованого суду.

Так, згідно з проектом, вищі спеціалізовані суди визначаються головними розпорядниками коштів державного бюджету України.

"Статтю 160 закону "Про судоустрій і статус суддів" пропонується замінити на главу 4 "Служба судової охорони", в якій врегульовуються питання забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах, статусу, повноважень Служби судової охорони, проходження служби у Службі судової охорони, спеціальних звань та соціального захисту співробітників Служби судової охорони", - сказано у повідомленні.

Крім того, документом пропонується доповнити низку статей Кримінального процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства України, законів "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними", "Про державну охорону державної влади України та посадових осіб", "Про державну таємницю", "Про Національну поліцію".

Нагадаємо, комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

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Теги публікації: комитет, Верховна Рада, антикоррупционный суд, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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