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Комитет рекомендует Раде принять законопроект о запуске ВАКС

НовостиПолитика    20.06.2018 - 16:10
Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)
Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)

Законопроект рекомендуют принять за основу и в целом

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует Верховной раде принять за основу и в целом законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом сообщает информационное управление ВР.

Так, члены комитета рассмотрели проект закона на своем заседании 20 июня.

"По результатам голосования члены комитета 17 голосами "за" при одном "воздержался" поддержали законопроект за основу и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, во вторник депутаты Верховной рады Украины отказались включить в повестку дня законопроект №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда" (ВАКС). Спикер ВР Андрей Парубий подчеркнул, что повторно предложит включить документ в повестку дня в четверг после рассмотрения законопроекта о нацбезопасности.

Комитет по вопросам экономической политики начал рассмотрение отчета Кабмина Рада рассмотрела почти 200 поправок к законопроекту о нацбезопасности
Теги публикации: комитет, Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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