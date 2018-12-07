Комітет рекомендує Раді внести  зміни до Бюджетного кодексу щодо розвитку туризму

Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Відповідний законопроект рекомендується прийняти у першому читанні

Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму рекомендує Верховній раді прийняти законопроект № 8513 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розвитку туризму". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Вказано, що законопроектом пропонується створити у складі державного бюджету України державний фонд розвитку туризму, передбачивши його щорічне наповнення на рівні не менше 0,5% прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту держбюджету на відповідний бюджетний рік.

"Члени комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму прийняли рішення рекомендувати Верховній раді підтримати даний законопроект у першому читанні і направити дане рішення комітету з питань бюджету, який є основним з розгляду цього законодавчого акту", - сказано у повідомленні.

Слід зазначити, що в ході обговорення заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Тітарчук висловився на підтримку даного проекту, але з доопрацюванням. Водночас, представник Міністерства фінансів висловився проти ухвалення даного законопроекту, оскільки його реалізація потребує значних коштів, а розробники не представили відповідні розрахунки.

Нагадаємо, раніше парламент прийняв за основу і в цілому проект закону №8502 про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення, за що проголосував 231 нардеп.

Як писало РБК-Україна раніше, у травні минулого року Рада підтримала за основу законопроект №2232а "Про внесення змін до закону "Про особисте селянське господарство" щодо розвитку сільського зеленого туризму".