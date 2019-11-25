Комитет рекомендует Раде устранить налоговую дискриминацию для ФЛП

Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной раде принять за основу законопроект, который должен устранить налоговую дискриминацию для ФЛП. Об этом сообщила глава комитета Анастасия Красносельская, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, комитет рассмотрел налоговый законопроект №2166 "О внесении изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

"Речь идет о возможности не платить единый социальный взнос предпринимателям, если они не имеют дохода в определенном отчетном периоде. Это очень давняя дискуссия", - рассказала Красносельская.

Члены комитета отмечали, что многие ФЛП сезонно прекращали свою деятельность именно из-за существующей нормы о необходимости уплаты налога без получения дохода. По словам нардепов, проект должен устранить налоговую дискриминацию в отношении обязанности уплаты ЕСВ. В то же время депутаты рекомендовали Минфину дать заключение по этому проекту.

"Проект заключения по результатам антикоррупционной экспертизы признать отвечающим требованиям антикоррупционного законодательства. С предложением на целесообразность получения заключения Министерства финансов по финансовой реалистичности этого законопроекта", - добавила парламентарий.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект № 2338 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о мерах по детенизации обращения товаров и услуг" по поводу совершенствования упрощенного налогообложения для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Ожидается, что закон поможет либерализовать условия отнесения физических лиц-предпринимателей к первой, второй и третьей группам упрощенной системы налогообложения, что будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, росту конкурентоспособности и качества товаров и услуг, повысит инвестиционную привлекательность Украины.

Как писало РБК-Украина, ранее были опубликованы законы о кассовых аппаратах для ФЛП и о "кэшбеке". Отметим, обязательность РРО не коснется ФЛП из первой группы. Документы еще не вступили в силу.