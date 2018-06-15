Комитет рекомендует Раде усилить охрану лесов

Законопроект рекомендуют принять за основу

Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект № 8241 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективного ведения лесного хозяйства и усиления охраны лесов". Об этом сообщает информационное управление ВР.

Проектом планируется внести изменения в Лесной кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которым Гослесагентству предоставляются полномочия, в частности, координации мероприятий по охране лесов от нарушений лесного и природоохранного законодательства.

Документом также вводится проведение национальной инвентаризации лесов, которая должна осуществляться государственной специализированной организацией; уточняются основные требования по ведению лесного хозяйства, осуществлению охраны и защиты лесов, полномочия должностных лиц в соответствующей сфере и меры по их социально-бытовой защите и тому подобное.

"Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендовал Верховной раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект №8241 за основу", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что Министерство экологии и природных ресурсов в своем заключении не поддерживает законопроект в предложенной редакции, поскольку она противоречит Концепции реформирования системы госнадзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды. Так, согласно концепции, предусмотрено создание единого интегрированного государственного органа природоохранного мониторинга и контроля.

Кроме того, Главное научно-экспертное управление отметило, что законопроект целесообразно вернуть на доработку.

Напомним, комитет рекомендует Раде создать Госфонд развития лесного хозяйства.