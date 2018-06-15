Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.52
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.52
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Комитет рекомендует Раде усилить охрану лесов

НовостиПолитика    15.06.2018 - 14:07
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Законопроект рекомендуют принять за основу

Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект № 8241 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективного ведения лесного хозяйства и усиления охраны лесов". Об этом сообщает информационное управление ВР.

Проектом планируется внести изменения в Лесной кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которым Гослесагентству предоставляются полномочия, в частности, координации мероприятий по охране лесов от нарушений лесного и природоохранного законодательства.

Документом также вводится проведение национальной инвентаризации лесов, которая должна осуществляться государственной специализированной организацией; уточняются основные требования по ведению лесного хозяйства, осуществлению охраны и защиты лесов, полномочия должностных лиц в соответствующей сфере и меры по их социально-бытовой защите и тому подобное.

"Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендовал Верховной раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект №8241 за основу", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что Министерство экологии и природных ресурсов в своем заключении не поддерживает законопроект в предложенной редакции, поскольку она противоречит Концепции реформирования системы госнадзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды. Так, согласно концепции, предусмотрено создание единого интегрированного государственного органа природоохранного мониторинга и контроля.

Кроме того, Главное научно-экспертное управление отметило, что законопроект целесообразно вернуть на доработку.

Напомним, комитет рекомендует Раде создать Госфонд развития лесного хозяйства.

Комитет рекомендует Раде упростить порядок госрегистрации актов гражданского состояния Комитет Рады предлагает гражданам подавать предложения по памятным датам в 2019
Теги публикации: комитет, лес, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
На трассе Харьков-Днепр владелец бросил на дороге элитный спорткар (фото, видео)
Скандальный артист намерен отказаться от украинского гражданства и стать мэром Москвы
Украинский Hyperloop: чиновники обещают билет дешевле, чем на обычный поезд
"Отрабатывать буду ближайших пару лет": Ани Лорак погрязла в миллионных долгах из-за своего шоу
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь