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Комитет рекомендует Раде создать Госфонд развития лесного хозяйства

НовостиПолитика    13.06.2018 - 21:39
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Соответствующий законопроект рекомендуется принять за основу

Комитет парламента по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендует Верховной раде принять за основу проект закона № 8238 "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины (относительно усовершенствования механизма финансового обеспечения лесной отрасли). Об этом сообщает информационное управление ВР.

"Целью проекта закона является обеспечение совершенствования системы финансирования и развития лесного хозяйства для работ по ведению лесного и охотничьего хозяйства, охране и защите лесов, созданию защитных лесных насаждений и полезащитных лесных полос, в том числе юго-восточного региона Украины", - отмечается в сообщении.

В частности, проектом предусматривается внесение изменений в Лесной кодекс Украины. Согласно им, предлагается создать Государственный фонд развития лесного хозяйства в составе специального фонда государственного бюджета Украины за счет поступлений от рентной платы за специальное использование лесных ресурсов в части древесины, заготовленной от рубок главного пользования и других поступлений, определенных законом о государственном бюджете Украины.

При этом Министерство аграрной политики и продовольствия Украины указало, что законопроектом не предусмотрено обеспечение финресурсами лесохозяйственных государственных нересурсных областей востока и юга Украины. Минагрополитики считает, что законопроект нуждается в доработке.

Следует отметить, что в Главном научно-экспертном управлении пришли к выводу, что по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект целесообразно вернуть на доработку.

Напомним, Верховная рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы (относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)".

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Теги публикации: лес, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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