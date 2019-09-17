Комітет рекомендує Раді схвалити закон про верифікацію пенсій

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Також пропонується передбачити верифікацію пільг, субсидій, стипендій

Комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект про верифікацію пенсій та інших державних виплат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Ради.

Зокрема, засідання комітету відбулося 13 вересня. Нардепи розглянули законопроект про верифікацію та моніторинг державних виплат №1231 та альтернативний до нього №1231-1.

Законопроектом, зокрема, пропонується запровадити верифікацію державних виплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Так, верифікація державних виплат визначається, як комплекс заходів із збору та перевірки достовірності інформації для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат.

"Верифікація державних виплат здійснюватиметься в інформаційно-аналітичній платформі (автоматизованій системі накопичення, обробки, аналізу інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації) шляхом застосування комплексу заходів із збору, проведення аналізу та порівняння параметрів інформації, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних", - вказано у повідомленні.

Слід зазначити, що альтернативний законопроект №1231-1 пропонує проведення превентивної та поточної верифікації державних виплат виключно за наявності добровільної письмової згоди на її проведення. При цьому, пенсії та стипендії (крім соціальних стипендій) не включатимуться до державних виплат, які підлягатимуть верифікації.

"За результатами проведеного обговорення члени комітету підтримали та рекомендували парламенту прийняти законопроект №1231 за основу", - поінформували у ВР.

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2020 рік передбачене підвищення пенсій на 8%.

Як писало РБК-Україна раніше, мінімальна пенсія в Україні зросла на 9% і в 2018 році - до 1497 грн. Однак інфляція склала 9,8% (грудень до грудня).