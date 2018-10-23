Комітет рекомендує Раді прийняти закон про скасування обмеження пільг чорнобильцям

Фото: чорнобильці-ліквідатори (facebook.com)

Проектом планується скасувати норму закону щодо надання пільг у відповідності до величини доходу

Комітет парламенту з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує ВР прийняти за основу законопроект №9016 щодо приведення норм закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у відповідність до рішення Конституційного суду України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, проектом передбачається згідно із рішенням КСУ відновити дію пунктів та норм статей закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", зміни до яких були внесені законом "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" (№ 76-VІІІ).

А саме, документом передбачається поновити: надання допомоги сім’ям, що мають дітей шкільного віку, які проживають на територіях радіоактивного забруднення; пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам; доплату громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення; збереження за працівниками середньої заробітної плати та стажу роботи при звільненні у зв’язку з відселенням або самостійним переселенням; компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 4, та ряд інших.

Законопроектом планується також скасувати норму закону щодо надання пільг у відповідності до величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку визначеному Кабміном.

Крім того, пропонується у відповідності із порядком виконання рішення КСУ відновити виплату сім’ям додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячної компенсації за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи повністю незалежно від заробітку, пенсії чи іншого доходу. Також планується відновити норму, яка передбачає надання особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, й інших пільг та компенсацій, передбачених законодавством України.

"Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу проект Закону про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо приведення його норм у відповідність до рішення Конституційного суду України від 17 липня 2018 року № 6-р/2018)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на своєму засіданні розглянув проект закону №9000 про держбюджет на 2019 рік і рекомендував збільшити витрати на соціальний захист чорнобильців до 3800000 тис. гривень.

Як писало РБК-Україна, Конституційний суд України (КСУ) прийняв рішення, яким визнав неконституційним скасування або обмеження пільг чорнобильцям. Зокрема, КСУ вважає, що обмеження пільг чорнобильцям призвело до зниження рівня їх соціального забезпечення і фактично є відмовою держави від своїх зобов'язань, передбачених статтею 16 Конституції України.