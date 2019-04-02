Комітет рекомендує Раді прийняти закон про концесії

Закон рекомендується прийняти у другому читанні
Комітет з питань економічної політики рекомендує Верховній раді прийняти проект закону №8125 про концесії у другому читанні. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради України .
Так, метою законопроекту є удосконалення правового регулювання концесійної діяльності, що забезпечить чіткий механізм вибору концесіонера та підготовку до реалізації якісних проектів на умовах концесії, що відповідатимуть міжнародній практиці.
Проектом передбачається:
"Головне науково-експертне управління Апарату Верховної ради у своєму висновку висловило зауваження та пропозиції щодо окремих положень законопроекту. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проект закону про концесії у другому читанні", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у квітні 2018 року Верховна рада 240 голосами схвалила в першому читанні законопроект № 8125 "Про концесії".
Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів підтримує прийняття закону про концесії.