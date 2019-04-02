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Комітет рекомендує Раді прийняти закон про концесії

Новини » Політика    02.04.2019 - 17:37
Комітет рекомендує Раді прийняти закон про концесії
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон рекомендується прийняти у другому читанні

Комітет з питань економічної політики рекомендує Верховній раді прийняти проект закону №8125 про концесії у другому читанні. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради України .

Так, метою законопроекту є удосконалення правового регулювання концесійної діяльності, що забезпечить чіткий механізм вибору концесіонера та підготовку до реалізації якісних проектів на умовах концесії, що відповідатимуть міжнародній практиці.

Проектом передбачається:

  • систематизація чинних законів України, що регулюють здійснення концесійної діяльності (закони України "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг", "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності", "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності");
  • гармонізація законодавства про концесії із законодавством про державне приватне партнерство;
  • усунення неточностей та правових колізій, що були виявлені під час практичного застосування діючих законів України у сферах державно приватного партнерства та концесій.

"Головне науково-експертне управління Апарату Верховної ради у своєму висновку висловило зауваження та пропозиції щодо окремих положень законопроекту. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проект закону про концесії у другому читанні", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні 2018 року Верховна рада 240 голосами схвалила в першому читанні законопроект № 8125 "Про концесії".

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів підтримує прийняття закону про концесії.

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