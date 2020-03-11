Комітет рекомендує Раді схвалити закон про доступ українців до кадастрів

У комітеті запевнили, що законопроект готовий до розгляду у другому читанні
Профільний комітет рекомендував Верховній раді прийняти закон про доступ українців до кадастрів. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова аграрного комітету Микола Сольський.
Так, на засіданні 11 березня комітет розглянув законопроект №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".
За словами голови комітету, документ є готовим до прийняття у другому читанні.
"Комітет рекомендував законопроект до розгляду у другому читанні", - заявив Сольський.
Нардеп зазначив, що до другого читання законопроекту було подано близько ста поправок.
"Там близько сотні поправок подано. Більшість з них була прийнята (підтримана комітетом, - ред.)", - додав він.
Нагадаємо, парламент на початку грудня прийняв за основу в першому читанні законопроект №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних", яким пропонується відкрити українцям доступ в кадастри. За проект проголосували 322 парламентарія.
Як писало РБК-Україна раніше, на початку листопада уряд Гончарука вніс до Верховної ради законопроект №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".