Комитет рекомендует Раде принять мораторий на экспорт топливных дров

Принятие закона должно удешевить дрова для населения
Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства рекомендует парламенту принять законопроект о моратории на экспорт дров топливных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.
Так, соответствующее решение было принято в среду, 16 января, во время заседания комитета.
"Положительное заключение комитета получил законопроект №9475 "В защиту украинских лесов", которым предусмотрен до 2027 года запрет экспорта дров топливных... Целью закона является удешевление дров для населения и ликвидация контрабандного канала вывоза из Украины леса-кругляка вопреки мораторию", - говорится в сообщении.
Напомним, Государственная фискальная служба Украины предупредила, что с 1 января 2019 года за незаконное перемещение лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев установлена уголовная ответственность.
Как писало РБК-Украина ранее, комитет парламента по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы поддерживает закон об отмене двойного налогообложения лесных земель.
Добавим, в начале сентября Рада приняла закон о борьбе с контрабандой леса с предложениями президента Петра Порошенко.