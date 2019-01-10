Таможенники предупредили об уголовной ответственности за контрабанду леса

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

К редким породам деревьев относятся акация, берека, вишня, груша, орех, каштан, тис ягодный, черешня, явор, можжевельник

Государственная фискальная служба Украины напоминает о том, что с 1 января 2019 года за незаконное перемещение лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев установлена уголовная ответственность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Как отметили в пре-службе, к ценным и редких породам деревьев относятся акация, берека, вишня, груша, орех, каштан, тис ягодный, черешня, явор, можжевельник.

В ГФС напомнили, что законом также временно, сроком на 10 лет, запрещен экспорт лесоматериалов необработанных (код 4403 УКТВЭД).

"В случае выявления признаков преступлений, предусмотренных статьей 201(1) Уголовного кодекса Украины, таможни ГФС направлять уведомления о совершении уголовного правонарушения в органы Службы безопасности Украины, которые осуществляют досудебное расследование по этим делам", - говорится в сообщении.

В ДГС также напомнили, что основанием для перемещения товаров через таможенную границу являются определенные нормативными актами документы, без которых невозможно получить разрешение таможни ГФС на пропуск товаров через таможенную границу. Это, в частности, могут быть таможенная декларация, контракт, коносамент, лицензия, квота, товаросопроводительные документы, разрешения соответствующих государственных органов.

Напомним, в июле 2018 года Верховная рада Украины приняла закон о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов. Согласно закону, перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля либо с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, а также необработанных лесоматериалов наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.