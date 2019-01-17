Комітет рекомендує Раді схвалити мораторій на експорт паливних дров

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Прийняття закону має здешевити дрова для населення

Комітет з питань промислової політики та підприємництва рекомендує парламенту прийняти законопроект про мораторій на експорт дров паливних. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, відповідне рішення було ухвалено у середу, 16 січня, під час засідання комітету.

"Позитивний висновок комітету отримав законопроект №9475 "На захист українських лісів", яким передбачено до 2027 року заборону експорту дров паливних… Метою закону є здешевлення дров для населення і ліквідація контрабандного каналу вивезення з України лісу-кругляку всупереч мораторію", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба України попередила, що з 1 січня 2019 року за незаконне переміщення лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев встановлена кримінальна відповідальність.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет парламенту з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи підтримує закон про скасування подвійного оподаткування лісових земель.

Додамо, на початку вересня Рада прийняла закон про боротьбу з контрабандою лісу з пропозиціями президента Петра Порошенка.