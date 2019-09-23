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Комітет рекомендує Раді підтримати вето Зеленського на закон про "Пласт"

Новини » Політика    23.09.2019 - 14:24
Комітет рекомендує Раді підтримати вето Зеленського на закон про "Пласт"
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет розглянув пропозиції президента до проекту закону

Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній раді розглянути пропозиції президента України Володимира Зеленського до закону "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України" (реєстр. № 0976) та направити його на доопрацювання до комітету. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, президент України запропонував Раді доопрацювати зазначений закон з метою визначення засад державної підтримки розвитку українського пластового (скаутського) руху.

"У ході обговорення члени комітету підтримали пропозиції президента України щодо доопрацювання закону. Було зазначено, що доопрацьований закон має бути побудований на принципах рівності прав всіх скаутських організацій в Україні та неприпустимості будь-яких додаткових привілеїв жодній організацій", - зазначили у ВР.

При цьому, як наголошують члени комітету, у законодавстві України має бути відображена історична роль українського пластового руху під час здобуття і становлення української державності та у національно-патріотичному вихованні дітей і молоді.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ветував 4 вересня законопроект №10184 "Про державне визнання і підтримку "Пласту" - Національної скаутської організації України".

Глава держави пояснив, що механізми держпідтримки "Пласту" не узгоджуються з частиною другою статті 95 Конституції, за якою виключно законом про держбюджет визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада 8 скликання 30 травня прийняла за основу і в цілому з техніко-юридичними правками законопроект №10184.

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