Комитет рекомендует Раде направить программу деятельности Кабмина на доработку

Комитет парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной раде принять за основу программу деятельности Кабинета министров. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, члены комитета рассмотрели документ на заседании 5 мая.

"Члены комитета при обсуждении отмечали, что правительственный проект является декларативным и его нельзя поддерживать", - указано в сообщении.

Парламентарии выразили ряд замечаний к проекту постановления, в частности, отсутствие конкретики в программе деятельности правительства, а также высказали предложения для учета их при доработке проекта.

"По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде направить проект постановления №3330 на доработку с учетом замечаний и предложений, высказанных членами комитета во время обсуждения. Свое решение комитет направил главному комитету по проработке проекта - комитету по экономическому развитию", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку программу деятельности Кабинета министров Украины под председательством Дениса Шмыгаля. В комитете документ назвали "рефератом".

Как писало РБК-Украина, ранее на сайте Верховной рады была обнародована Программа деятельности КМУ. В документе подчеркивалось, что, реагируя на текущие вызовы, "правительство направит первоочередные усилия на решение задач, которые ставит перед Украиной мировая пандемия COVID-19".

Отметим, по данным последних соцопросов, большинство украинцев недовольны деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля.