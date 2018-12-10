Комітет рекомендує Кабміну розробити зміни до закону "Про туризм"

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна, Віталій Носач)

У Раді рекомендують прискорити здійснення перевірки туристичних компаній ТОВ "Оазіс тревел Україна" та ТОВ "Джоін ап"

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму у порядку контролю рекомендує Кабінету міністрів підготувати та внести до Верховної ради зміни до закону "Про туризм". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Верховної ради.

Комітет у зв'язку з масовим порушенням прав українських туристів у цьому сезоні підготував для Кабміну ряд рекомендацій.

"Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму рекомендував Кабінету міністрів: підготувати та внести до закону "Про туризм" зміни щодо запровадження права туроператора реалізовувати туристичні послуги шляхом формування та видачі електронного ваучера через Єдиний реєстр електронних ваучерів", - сказано у повідомленні.

Крім того, уряду рекомендується доручити Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з Міністерством фінансів розробити механізм нової ефективної системи оподаткування; а також запровадити дієвий механізм ідентифікації учасників туристичного ринку - а саме створити Реєстр учасників туристичного ринку - туроператорів та турагентів.

Також комітет рекомендує Кабміну прискорити прийняття постанови "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності" щодо посилення відповідальності туроператорів і турагентів, де, зокрема, передбачити зобов'язання туроператорів починати продажу туристичного продукту, що включає чартерні перевезення, тільки після укладення договору з постачальником перевезення, в якому прописати узгоджену серію чартерних рейсів із зазначенням маршруту, початку та закінчення серії чартерних рейсів.

Парламентарі рекомендують і прискорити здійснення перевірки туристичних компаній ТОВ "Оазіс тревел Україна" та ТОВ "Джоін ап" і всіх його дочірніх компаній, а також інших юридичних осіб, які працюють під брендом Join UP! на предмет дотримання ліцензійних вимог.

"Доручити Міністерству інфраструктури посилити відповідальність авіакомпаній за виконання договірних зобов’язань та зобов’язати їх публікувати у себе на офіційному сайті повну інформацію щодо законтрактованих чартерних рейсів; проводити моніторинг договорів на предмет відповідності законтрактованих обсягів перевезення наявному технічному парку (резервного фонду повітряних суден)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, глава комітету з питань туризму Артур Палатний заявив, що нинішній туристичний сезон відзначився масовими порушеннями прав українських туристів.

У липні в Раду внесли законопроект №8548 про компенсації пасажирам у разі затримки рейсу більше трьох годин. Пропонувалося встановити для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів 600 євро компенсації.

Як писало РБК-Україна раніше, у МЗС повідомляли, що станом на липень у результаті масових затримок авіарейсів постраждали 1,5 тис. осіб.