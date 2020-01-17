ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект "Про медіа"

Новини » Політика     17.01.2020 - 17:15
Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект "Про медіа"
Фото: засідання комітету (РБК-Україна)

Законопроект передбачає введення відповідальності за навмисну дезінформацію

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №2693 "Про медіа". Про це повідомив голова комітету Олександр Ткаченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено під час засідання комітету в п'ятницю, 17 січня.

"Рекомендувати Верховній раді розглянути законопроект №2693 "Про медіа" в першому читанні", - заявив Ткаченко.

Нагадаємо, 27 грудня у Раді зареєстрували законопроект "Про медіа" № 2693. У новому законі про медіа планують ввести відповідальність за умисне поширення інформації, яка є елементом воєнної агресії Російської Федерації проти України. Більша частина норм так званого закону про дезінформації буде діяти тільки до тих пір, поки не будуть деоккупированы українські території.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство культури презентувало основні пункти нового законопроекту щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. Зокрема, законопроектом передбачено поява омбудсмена з питань інформації, заборона на володіння або фінансування медіа громадянами/компаніями РФ, реєстрація медіа і відповідальність.

Новий голова комітету Ради проголосував проти заяви щодо Марківа Рада схвалила комплекс заходів для покращення становища дітей в Україні
Новини України медиаВерховна РадаЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся