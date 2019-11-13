Комитет рекомендовал Раде принять законопроект, который завершит снятие депутатской неприкосновенности

Фото: Денис Монастырский (РБК-Украина)

Законопроект внесен группой народных депутатов от фракции "Слуга народа"

Комитет рекомендовал Раде принять за основу с предложениями законопроект "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины с целью приведения в соответствие к закону Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" № 2237. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект внесен группой народных депутатов от фракции "Слуга народа".

"Кто за то, чтобы рекомендовать Верховной раде принять законопроект № 2237 за основу с предложениями, высказанными членами комитета. Решение принято", - сообщил Монастырский.

Кроме того, комитет принял решение отклонить альтернативные к нему законопроекты.

"Мы должны проголосовать об отклонении. Кто за то, чтобы принять заключение комитета и отклонить альтернативный законопроект 2237. 15- "За". 8 воздержались. Решение принято. Законопроект отклонен", - добавил он.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, им предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс. А именно, исключить из УПК нормы о депутатской неприкосновенности.

"Предусмотреть особенности начала досудебного расследования в отношении народного депутата, задержание и избрание меры пресечения, проведение следственных розыскных и негласных следственных действий в отношении депутата", - говорится в пояснительной.

Напомним, в начале октября в Раде появился текст законопроекта №2237 "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины", которым предлагается разрешить прослушку народных депутатов.

Добавим, профильный комитет ВР подчеркивал, что нецелесообразно в законопроекте президента Владимира Зеленского №1009 поднимать вопрос снятия депутатской неприкосновенности и внесении изменений в закон Украины о статусе народного депутата. Члены комитета рекомендовали разработать отдельный закон. Поэтому Рада одобрила законопроект №1009 во втором чтении без нормы о разрешении на прослушку нардепов.