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Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект, який завершить зняття депутатської недоторканності

Новини » Політика     13.11.2019 - 19:04
Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект, який завершить зняття депутатської недоторканності
Фото: Денис Монастирський (РБК-Україна)

Законопроект внесено групою народних депутатів від фракції "Слуга народу"

Комітет рекомендував Раді прийняти за основу із пропозиціями законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України" № 2237. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект внесено групою народних депутатів від фракції "Слуга народу".

"Хто за те, щоб рекомендувати Верховній раді ухвалити законопроект № 2237 за основу з пропозиціями, висловленими членами комітету. Рішення прийнято", - повідомив Монастирський.

Окрім того, комітет прийняв рішення відхилити альтернативні до нього законопроекти.

"Ми маємо проголосувати про відхилення. Хто за те, щоб ухвалити висновок комітету та відхилити альтернативний законопроект 2237-й. 15- "За". 8 утримались. Рішення прийнято. Законопроект відхилено", - додав він.

Згідно пояснювальної записки до законопроекту, ним пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу. А саме, виключити з КПК норми про депутатську недоторканність.

"Передбачити особливості початку досудового розслідування щодо народного депутата, затримання та обрання запобіжного заходу, проведення слідчих розшукових та негласних слідчих дій щодо депутата", - йдеться у пояснювальній.

Нагадаємо, на початку жовтня у Раді з'явився текст законопроекту №2237 "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України", яким пропонується дозволити прослушку народних депутатів.

Додамо, профільний комітет ВР підкреслював, що недоцільно в законопроекті президента Володимира Зеленського №1009 піднімати питання зняття депутатської недоторканності і внесення змін в закон України про статус народного депутата. Члени комітету рекомендували розробити окремий закон. Тому Рада схвалила законопроект №1009 у другому читанні без норми про дозвіл на прослушку нардепів.

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