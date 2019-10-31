Комітет рекомендував Раді ухвалити законопроект про ліквідацію "майданчиків Яценко"

Фото: Роксолана Підласа (facebook com roksolana pidlasa)

За словами Підласи, законопроект сьогодні буде зареєстрований у Раді

Профільний комітет парламенту рекомендував Верховній раді ухвалити в першому читанні доопрацьований законопроект про ліквідацію "майданчиків Яценко" № 2047-Д. Про це повідомила депутат від фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа у Facebook.

Так, засідання комітету відбулось у перерві після ранкового засідання.

"Фінансовий комітет рекомендував ВРУ ухвалити в першому читанні 2047-д", - повідомила Підласа.

При цьому вона наголосила, що комітет підтримав доопрацьований законопроект в редакції голови підкомітету з питань місцевих податків і зборів фінансового комітету Мар'яна Заблоцького.

"Він буде сьогодні зареєстрований (у Верховній раді - ред.) на підставі рішення комітету", - додала Підласа.

Нагадаємо, голова підкомітету комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Ковальов заявив, що Верховна рада на наступному тижні розгляне законопроект про ліквідацію "майданчиків Яценко".

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроекти про ліквідацію "майданчиків Яценко" будуть проголосовані без висновку комітету фінансового комітету, членів якого запідозрили у хабарах і зобов'язали пройти детектор брехні.

Зазначимо, мова йде про законопроекти про внесення змін в Податковий кодекс для ліквідації схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості.