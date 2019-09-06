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Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект про перезавантаження влади

Новини » Політика    06.09.2019 - 19:41
Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект про перезавантаження влади
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Проектом пропонується внести зміни до закону "Про державну службу", "Про Кабінет міністрів" та "Про центральні органи виконавчої влади"

Профільний комітет Верховної ради розглянув законопроект "Про внесення змін до деяких законів " щодо перезавантаження влади №1066, який передбачає впровадження державної служби за контрактом. Про це оголосив голова комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Пропоную підтримати і рекомендувати Верховні раді законопроект №1066. З а наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому з урахуванням розданих та озвучених пропозицій. Хто за? 16 "за", 4 проти", - заявив Клочко.

Так, проектом пропонується внести зміни до закону "Про державну службу", "Про Кабінет міністрів" та "Про центральні органи виконавчої влади".

Водночас Головне науково-експертного управління Верховної ради виявило низку зауважень до законопроекту та рекомендувало допрацювати проект за результатами першого читання.

Законопроект було внесено до парламенту 29 серпня та визначено президентом України як невідкладний.

Згідно пояснювальної записки, метою прийняття проекту є спрощення порядку прийняття на державну службу та звільнення з неї, а також запровадження можливості контрактної державної служби. Також, передбачається, що прийняття законопроекту зможе підвищити відповідальність держслужбовців за досягнення результатів їх діяльності.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Комітет Верховної ради України з питань запобігання та протидії корупції рекомендує парламенту схвалити запровадження механізму цивільної конфіскації корупційних активів.

Крім того, Комітет Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
рекомендує схвалити законопроект президента Володимира Зеленського про імпічмент.

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Новини України Верховна Радавластьзаконопроект
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