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Комитет рекомендует Раде ввести гражданскую конфискацию активов

Новости » Политика    06.09.2019 - 18:21
Комитет рекомендует Раде ввести гражданскую конфискацию активов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)  

Законопроект возвращает уголовную ответственность на незаконное обогащение

Комитет Верховной рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендует парламенту одобрить внедрение механизма гражданской конфискации коррупционных активов. Соответствующее решение принято на заседании комитета, передает корреспондент РБК-Украина.

Комитет одобрил законопроект № 1031, поданный президентов Владимиром Зеленским, который предполагает внедрение механизма гражданской конфискации коррупционных активов, а также возвращение уголовной ответственности на незаконное обогащение. При этом комитет рекомендовал принять закон с поправками о сроках исковой давности и ретроактивности.

Документ, в частности, предлагает дополнить Уголовный кодекс положениями, которые устанавливают уголовную ответственность за приобретение чиновником активов стоимостью более 15 тыс. необлагаемых минимумов выше его законных доходов.

Напомним, закон Зеленского о незаконном обогащении был зарегистрирован в Раде еще в начале июня.

Позже в партии "Слуга народа" подтвердили, что предлагается введение гражданской конфискации незаконных активов. Новый механизм конфискации будет проводиться по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора.

Комитет рекомендует Раде изменить закон о ВАКС
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