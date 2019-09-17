Комитет рекомендовал Раде принять закон о запуске ВАКС

Парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной раде принять законопроект о начале работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом сообщила глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Анастасия Красносельская, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, данный законопроект могут вынести на голосование в сессионный зал уже завтра, 18 сентября.

"Его очень ждут судьи Высшего антикоррупционного суда, а также граждане Украины, которые ждут справедливости по делам топ-коррупции. Мы за 15 минут сделали очень важную вещь, мы отправили законопроект об антикоррупционном суде на завтра в зал", - заявила Красносельская.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начал работу еще 5 сентября. Этот законопроект предлагает закрепить, что его подсудность распространяется на уголовные дела, сведения по которым в ЕРДР внесены со начала работы суда; на уголовные производства, расследование которых ведет НАБУ и завершено прокурорами САП.

Ранее также сообщалось, что в Антикоррупционный суд за первую неделю передали почти 200 уголовных дел.