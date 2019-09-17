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Комітет рекомендував Раді прийняти закон про запуск ВАКС

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Закон про початок роботи ВАКС винесуть на голосування 18 вересня

Парламентський комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній раді прийняти законопроект про початок роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це повідомила голова комітету, нардеп від "Слуги народу" Анастасія Красносільська, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, даний законопроект можуть винести на голосування в сесійну залу вже завтра, 18 вересня.

"Його дуже чекають судді Вищого антикорупційного суду, а також громадяни України, які чекають справедливості у справах топ-корупції. Ми за 15 хвилин зробили дуже важливу річ, ми відправили законопроект про антикорупційний суд на завтра до зали", - заявила Красносільська.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) почав роботу ще 5 вересня. Цей законопроект пропонує закріпити, що його підсудність поширюється на кримінальні справи, відомості за якими до ЄРДР внесено з початку роботи суду; на кримінальні провадження, розслідування яких веде НАБУ і завершено прокурорами САП.

Раніше також повідомлялося, що до Антикорупційного суду за перший тиждень передали майже 200 кримінальних справ.

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