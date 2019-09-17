Комитет рассмотрит закон Зеленского о запуске ВАКС во втором чтении

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание комитета начнется в 18:00

Сегодня, 17 сентября, комитет рассмотрит законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда во втором чтении. Об этом говорится в повестке дня комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики.

Так, во вторник депутаты должны рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон "О высшем антикоррупционном суде".

"Проект закона о внесении изменений в ЗУ "О высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)" № 1025", - говорится в повестке дня.

Парламентарии должны подготовить законопроект президента ко второму чтению.

Начало заседания антикоррупционного комитета запланировано на 18:00

Как писало РБК-Украина ранее, Рада планирует внести изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде: парламент принял за основу в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №1025. За принятие законопроекта проголосовали 345 парламентариев.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что парламент будет голосовать за законопроект об изменениях в закон о Высшем антикоррупционном суде во втором чтении в следующий пленарный вторник, 17 сентября.

Однако впоследствии нардепы приняли решение отменить пленарное заседание во вторник.