Раде рекомендовали определиться с постановлением о недоверии Рябошапке в зале

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде определиться с постановлением о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что за рассмотрение постановления об отставке генпрокурора проголосовало большинство народных депутатов.

"Поступило предложение о том, чтобы рекомендовать Верховной раде на заседании определиться путем голосования относительно принятия решения или отклонения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке", - заявил Монастырский.

Он также подтвердил, что постановление не будет проголосовано на заседании 4 марта.

"Сегодня этот вопрос не может быть вынесен на внеочередное заседание Верховной рады. Ведь повестка дня является исчерпывающей", - добавил он.

Ранее сообщалось, что новым генеральным прокурором Украины вместо Руслана Рябошапки может стать нардеп Сергей Ионушас.

Напомним, Верховная рада Украина не довольна отсутствием подозрений от Офиса генерального прокурора.