Комітет рекомендував Раді ухвалити зміни до держбюджету в цілому

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Комітет провів засідання 11 квітня

Парламентський комітет з питань бюджету рекомендував Верховній раді ухвалити проєкт змін до державного бюджету на 2020 рік в цілому. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, відповідне рішення було ухвалене за результатами засідання комітету 11 квітня.

"Рекомендовано Верховній раді законопроєкт за результатами розгляду у повторному першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон у новій редакції, підготовлений комітетом з питань бюджету разом з Міністерством фінансів України", - йдеться у рішенні.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що бюджетний комітет ухвалить остаточне рішення про зміни до бюджету. Очікувалося, що остаточне рішення про зміни в держбюджет прийматиметься на засіданні профільного комітету.

Також РБК-Україна писало, що у четвер було анонсовано засідання бюджетного комітету, на якому планувалося розглянути зміни до державного бюджету на 2020 рік. Крім того, у понеділок, 13 квітня, Рада збереться на позачергове засідання, щоб розглянути зміни до держбюджету.