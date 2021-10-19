Комітет рекомендував Раді прийняти бюджет-2022 у першому читанні

Відповідно до регламенту, проект закону про державний бюджет на 2022 рік вважається прийнятим у першому читанні, якщо буде прийнято в цілому проект постанови Ради щодо висновків і пропозицій до законопроекту, а схвалені Радою висновки і пропозиції до законопроекту набувають статусу бюджетних висновків.

"Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у порядку спеціальної процедури розглянув та схвалив проект постанови Верховної Ради України "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік" та таблицю пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту. Та за результатами розгляду рекомендував Верховній Раді України прийняти зазначену постанову за основу та в цілому", - повідомив Мельничук.