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Комітет рекомендував Раді прийняти бюджет-2022 у першому читанні

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 09:30
Комітет рекомендував Раді прийняти бюджет-2022 у першому читанні Фото: комітет рекомендував Раді прийняти бюджет-2022 у першому читанні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Комітет Верховної ради України з питань бюджету рекомендував парламенту прийняти бюджет-2022 у першому читанні. Комітет розглянув проект у порядку спеціальної процедури.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал представника уряду у парламенті Тараса Мельничука.

Відповідно до регламенту, проект закону про державний бюджет на 2022 рік вважається прийнятим у першому читанні, якщо буде прийнято в цілому проект постанови Ради щодо висновків і пропозицій до законопроекту, а схвалені Радою висновки і пропозиції до законопроекту набувають статусу бюджетних висновків.

"Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у порядку спеціальної процедури розглянув та схвалив проект постанови Верховної Ради України "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік" та таблицю пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту. Та за результатами розгляду рекомендував Верховній Раді України прийняти зазначену постанову за основу та в цілому", - повідомив Мельничук.

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