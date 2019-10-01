Комитет рекомендовал Раде повторно рассмотреть законопроект о прослушке нардепов

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту рассмотреть проект закона о прослушке народных депутатов во втором чтении. Об этом сообщил председатель комитета Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, решение поддержали 20 членов комитета.

"Предлагается принять решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект № 1009 с соответствующими правками в повторном втором чтении и в целом. Решение принято",- сообщил Монастырский.

По словам председателя подкомитета по вопросам уголовного процессуального законодательства Юлии Яцык к повторному второму чтению проекта поступило 279 правок. Рабочая группа поддержала 59, а более 200 поправок было отклонено.

"Во время рабочей группы решили, что нецелесообразно в этом законопроекте поднимать вопрос снятия депутатской неприкосновенности и внесении изменений в закон Украины о статусе Народного депутата", и, соответственно, к статье 482 УПК Украины. Поскольку внесение изменений в эти законопроекты влекут за собой, как следствие, и изменения в регламент работы Верховной рады. Поэтому мы предлагаем вам по этим двум вопросам выделить их в отдельный законопроект, подать на этой неделе и зарегистрировать законопроект, в котором учесть определенные правки", - пояснила Яцык.

По ее словам, также были учтены правки, которые касались вопросов проведения судебных экспертиз.

"Кроме того, во время заседания рабочей группы нами были учтены несколько правок, касающихся назначения и проведения судебных экспертиз в уголовных процессах", - добавила она.

Напомним, 19 сентября Верховная рада отправила на повторное второе чтение законопроект №1009, который предусматривает разрешение на прослушку нардепов. Проект закона тогда поддержали 196 депутатов при 226 минимально необходимых.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Рада может рассмотреть закон о прослушке нардепов на этой неделе. Правоохранительный комитет просит поставить рассмотрение закона на пятницу.