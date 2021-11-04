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Комитет рекомендовал Раде назначить Рябикина министром стратегических отраслей

Автор: Анастасия Рокитна

Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту назначить Павла Рябикина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Решение принято 4 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Он сообщил, что комитет рекомендовал Рябикина назначить министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Отметим, сегодня состоится заседание Верховной рады, на котором рассмотрят назначение Рябикина.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль внес представление в Верховную раду о назначении кандидатов на вакантные должности в правительстве. Среди них - Рябикин.

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Павел РябикинВерховная рада