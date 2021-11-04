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Комітет рекомендував Раді призначити Рябікіна міністром стратегічних галузей

Автор: Анастасія Рокитна

Комітет з питань економічного розвитку рекомендував парламенту призначити Павла Рябікіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Рішення прийнято 4 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegramпредставника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Він повідомив, що комітет рекомендував Рябікіна призначити міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Зазначимо, сьогодні відбудеться засідання Верховної ради, на якому розглянуть призначення Рябікіна.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс подання до Верховної ради про призначення кандидатів на вакантні посади в уряді. Серед них - Рябікін.

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Павло РябікінВерховна рада