Комітет рекомендував Раді призначити Рябікіна міністром стратегічних галузей

Комітет з питань економічного розвитку рекомендував парламенту призначити Павла Рябікіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Рішення прийнято 4 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegramпредставника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
Він повідомив, що комітет рекомендував Рябікіна призначити міністром з питань стратегічних галузей промисловості.
Зазначимо, сьогодні відбудеться засідання Верховної ради, на якому розглянуть призначення Рябікіна.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс подання до Верховної ради про призначення кандидатів на вакантні посади в уряді. Серед них - Рябікін.