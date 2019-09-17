ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комітет рекомендував прийняти проект реформи прокуратури як закон

Новини » Політика    17.09.2019 - 20:08
Комітет рекомендував прийняти проект реформи прокуратури як закон
Фото: Денис Монастирський (facebook.com)

До другого читання законопроекту надійшло майже 200 поправок

Комітет рекомендує Верховній раді прийняти проект щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури в цілому як закон. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначається, до другого читання законопроекту надійшло майже 200 поправок. Робоча підгрупа віхилила правки, які руйнували концепцію проекту. Втім, частину пропозицій вирішено врахувати у другому читанні.

"Голосуємо за висновок комітету: прийняти проект у другому читанні та в цілому", - заявив Монастирський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що раніше Зеленський запропонував Верховній раді провести реформування Генеральної прокуратури. Відповідний проект закону він зареєстрував у Раді 29 серпня.

Крым того, комітет з питань антикорупційної політики не побачив ризиків корупції у законопроекті №1032 Зеленського про реформування Генеральної прокуратури України.

Додамо також, генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що законопроект №1032 дозволить оновити органи прокуратури новими кадрами.

Комітет рекомендував Раді прийняти закон про запуск ВАКС Закон про запобігання руйнуванню доріг передали на підпис Зеленському
Новини України Верховна РадаГПУреформи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся