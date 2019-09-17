Комітет рекомендував прийняти проект реформи прокуратури як закон

Фото: Денис Монастирський (facebook.com)

До другого читання законопроекту надійшло майже 200 поправок

Комітет рекомендує Верховній раді прийняти проект щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури в цілому як закон. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначається, до другого читання законопроекту надійшло майже 200 поправок. Робоча підгрупа віхилила правки, які руйнували концепцію проекту. Втім, частину пропозицій вирішено врахувати у другому читанні.

"Голосуємо за висновок комітету: прийняти проект у другому читанні та в цілому", - заявив Монастирський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що раніше Зеленський запропонував Верховній раді провести реформування Генеральної прокуратури. Відповідний проект закону він зареєстрував у Раді 29 серпня.

Крым того, комітет з питань антикорупційної політики не побачив ризиків корупції у законопроекті №1032 Зеленського про реформування Генеральної прокуратури України.

Додамо також, генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що законопроект №1032 дозволить оновити органи прокуратури новими кадрами.