Комитет отложил рассмотрение закона Зеленского о реформе ГПУ

Такое решение принято в ходе заседания в понедельник
Правоохранительный комитет парламента отложил рассмотрение законопроекта №1032 авторства президента Владимира Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры Украины. Об этом заявил глава комитета Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.
Окончательное голосование комитета по закону должно состояться во вторник в 9 утра.
"Предлагаю, чтобы мы поработали по этим нескольким предложениям, а завтра уже на 9:00 уже проголосовали окончательную редакцию комитета", - заявил Монастырский.
В частности, Зеленский предлагает реформировать ГПУ в Офис генерального прокурора. Также предусматривается ликвидировать военную прокуратуру и провести переаттестацию всех сотрудников прокуратуры, кроме сотрудников Специальной антикоррупционной прокуратуры.
Как писало РБК-Украина ранее, в комитете предлагали рассмотреть законопроект Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры в пленарный вторник, 10 сентября. Монастырский отмечал, что в понедельник комитет рассмотрит данный проект закона.
Напомним, ранее Зеленский предложил Верховной раде провести реформирование Генеральной прокуратуры. Соответствующий проект закона он зарегистрировал в Раде 29 августа.
Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам антикоррупционной политики не увидел рисков коррупции в законопроекте №1032 Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры Украины.
Добавим также, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что законопроект №1032 позволит обновить органы прокуратуры новыми кадрами.