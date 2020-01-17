Комитет Рады рекомендовал назначить нового вице-премьер-министра

Парламентский Комитет рекомендовал Раде назначить главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром, вместо Алены Бабак. Об этом решении объявил председатель комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко, передает корреспондент РБК-Украина.

За это решение проголосовали 22 члена профильного комитета.

"Рекомендовать Верховной Раде назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины. Поручить народным депутатам Украины, членам комитета разработать и внести на рассмотрение ВРУ проект постановления о назначении", - заявил Клочко.

Отметим, Парламентский Комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде рассмотреть вопрос об увольнении Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины и поддержать ее отставку.

Также добавим, что сегодня Гончарук написал заявление об отставке, которое уже передали президенту Владимиру Зеленскому. Премьер написал заявление об отставке из-за скандала с прослушкой.

Ранее РБК-Украина в материале "Премьер под ударом: кто и почему хочет уволить Гончарука" сообщало, в команде Зеленского утверждали, что ближайшие ротации в правительстве запланированы на конец февраля. Именно тогда Кабмин будет отчитываться за полгода своей работы.