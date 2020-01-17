Комітет Ради рекомендував призначити нового віце-прем'єр-міністра

Фото: Денис Шмигаль (facebook.com / Денис Шмигаль)

Комітет рекомендував Дениса Шмигаля

Парламентський Комітет рекомендував Раді призначити голову Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля віце-прем'єр-міністром, замість Альони Бабак. Про це рішення оголосив голова комітету з питань організації державної влади Андрій Клочко, передає кореспондент РБК-Україна.

За це рішення проголосували 22 члена профільного комітету.

"Рекомендувати Верховній Раді призначити Шмигаля Дениса Анатолійовича віце-прем'єр-міністром України - міністром розвитку громад і територій України. Доручити народним депутатам України, членам комітету розробити і внести на розгляд ВРУ проект постанови про призначення", - заявив Клочко.

Зазначимо, Парламентський Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендувала Раді розглянути питання про звільнення Олени Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України і підтримати її відставку.

Також додамо, що сьогодні Гончарук написав заяву про відставку, яке вже передали президенту Володимиру Зеленському. Прем'єр написав заяву про відставку через скандал із прослуховуванням.

Раніше РБК-Україна в матеріалі "Прем'єр під ударом: хто і чому хоче звільнити Гончарука" повідомляло, в команді Зеленського стверджували, що найближчі ротації в уряді заплановано на кінець лютого. Саме тоді Кабмін буде звітувати за півроку своєї роботи.