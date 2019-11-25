Комитет по разведке Палаты представителей готовит отчет по расследованию импичмента Трампа

Фото: Адам Шифф (скриншот видео/AP)

Расследование еще продолжается, поскольку комитет получает постоянно новые документы

Отчет по результатам расследования в отношении импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готовится представить в Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США. Об этом пишет "Голос Америки".

При этом председатель комитета конгрессмен от демократов Адам Шифф заявил, что Комитет может также получить еще дополнительные свидетельства, а также провести новые слушания в рамках процедуры импичмента.

Конгрессмен подчеркнул, что законодатели постоянно получают новые документы, и работа по проведению расследование продолжается.

"Чего мы точно не собираемся делать, так это ждать месяцы, пока администрация президента ведет игру, направленную на истощение оппонентов, в попытке затянуть процесс. Идти таким путем мы не хотим", - сказал Шифф.

Напомним, ранее Шифф отметил, что ни один из американских конгрессменов не знает, кто именно пожаловался на телефонный разговор президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Шифф также отрицал, что знает ім'я работника разведки, пожаловался на телефонный разговор Трампа и Зеленского и добавил, что сделает все возможное, чтобы им'я обличителя осталось в тайне.