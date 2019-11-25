Комітет з розвідки Палати представників представить звіт щодо розслідування імпічменту Трампа

Фото: Адам Шифф (скріншот відео/AP)

Розслідування ще триває, оскільки комітет отримує постійно нові документи

Звіт за результатами розслідування щодо імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа готується представити Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США. Про це пише "Голос Америки".

При цьому голова комітету конгресмен від демократів Адам Шифф заявив, що Комітет може також отримати ще додаткові свідчення, а також провести нові слухання в рамках процедури імпічменту.

Конгресмен підкреслив, що законодавці постійно отримують нові документи, і робота по проведенню розслідування триває.

"Чого ми точно не збираємося робити - то це чекати місяці, поки адміністрація президента веде гру, спрямовану на виснаження опонентів, у спробі затягнути процес. Йти таким шляхом ми не хочемо", - сказав Шифф.

Нагадаємо, раніше Шифф зазначив, що жоден з американських конгресменів не знає, хто саме поскаржився на телефонну розмову президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. Шифф також заперечив, що знає ім'я працівника розвідки, що поскаржився на телефонну розмову Трампа та Зеленського та додав, що зробить все можливе, щоб ім'я викривача залишилося в таємниці.