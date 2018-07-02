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Интервью

Комитет рассмотрит законопроект о блокировании сайтов без решения суда на этой неделе, - нардеп

НовостиПолитика    02.07.2018 - 14:26
Фото: Иван Винник (УНИАН)
Фото: Иван Винник (УНИАН)

По мнению секретаря комитета по нацбезопасности, критика законопроекта безосновательна

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности на текущей неделе рассмотрит законопроект №6688 о блокировании сайтов без решения суда. Об этом сообщил секретарь комитета Иван Винник в ходе согласительного совета ВР, передает "112 Украина".

"На этой неделе комитет рассмотрит законопроект №6688 по установлению эффективного механизма противодействия кибератакам, по противодействию угрозам информационной безопасности в нашей стране", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что "действительно нужно внедрить действенные принудительные механизмы закрытия соответствующих серверов, которые осуществляют кибератаки на информационную или киберинфраструктуру нашей страны с целью совершения тяжких или особо тяжких преступлений". По мнению Винника, критика проекта безосновательна.

"В публичном пространстве получило критику положение о якобы внесудебном закрытии СМИ. Это полная ложь, потому что слова "закрытие" в этом проекте вы даже не найдете. То же касается существительного "СМИ" или любых других словосочетаний. Речь идет просто о действенных механизмах защиты нашей инфраструктуры", - сказал парламентарий.

Напомним, правозащитники призывают Верховную раду Украины отклонить проект закона №6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения информационной безопасности Украины".

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Теги публикации: блокировка, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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