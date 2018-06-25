Правозащитники призывают Раду отклонить проект о блокировании сайтов без решения суда

Правозащитники подчеркивают, что этот документ разрушает основы политической свободы и демократии

Правозащитники призывают Верховную раду Украины отклонить проект закона № 6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения информационной безопасности Украины". Об этом свидетельствует совместное заявление Украинского Хельсинского союза по правам человека и Харьковской правозащитной группы.

"21 июня 2018 года с третьей попытки законопроект №6688 был внесен в повестку дня Верховной рады Украины. Мы утверждаем, что он нарушает свободу слова, которая гарантируется статьей 34 Конституции Украина и статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и другие международные стандарты прав человека и требуем его отклонения парламентом", - говорится в заявлении.

Правозащитники подчеркивают, что этот документ разрушает основы политической свободы и демократии.

"Под определение технологического терроризма (в законопроекте, - ред.) подпадает любая дискуссия относительно решений субъектов властных полномочий с целью влияния на такие решения, если она происходит с использованием сети Интернет. Однако привлечение общества к процессу принятия решений субъектами властных полномочий является сутью демократического государства, которое обеспечивается путем свободы выражения взглядов", - отмечается в заявлении.

Указано, что распространение информации о решении, действиях (бездействии) субъектов властных полномочий с целью привлечения внимания общества к событиям, которые влияют на жизнь людей и их благополучие, является обязанностью медиа, а предложенные положения законопроекта подрывают саму суть свободы выражения, отрицают ее как таковую.

Правозащитники также обращают внимание, что в проекте фактически следователь, прокурор или судья на свое усмотрение могут решать, является ли определенная информация запрещенной или нет.

"Согласно предлагаемым изменениям, временная блокировка (ограничение) доступа к определенному (идентифицированному) информационному ресурсу (сервису) может быть отменена постановлением следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного разбирательства по ходатайству прокурора, подозреваемого или обвиняемого, если в дальнейшем применении этого мероприятия отпала необходимость. Максимальный срок блокировки при этом не оговаривается", - указано в заявлении.

В виду этого процессуальное право на обжалование применения временной блокировки (ограничения) доступа владельцем и/или распорядителем ресурса, а также и любых третьих лиц, в том числе операторов, провайдеров телекоммуникаций выглядит иллюзорным.

"Открывается пространство для бесконтрольного произвола со стороны государственных органов. Проект фактически инициирует введение в сети Интернет государственной цензуры, которая не будет подконтрольна и ответственна перед общественностью. Причем такая цензура будет осуществляться за счет как раз самих граждан, ведь рост расходов операторов и провайдеров телекоммуникаций приведет к компенсации их за счет увеличения тарифов для пользователей", - предупреждают правозащитники.

Они отмечают, что государство может применять ограничения свободы Интернета, учитывая вооруженный конфликт с РФ и действия государства-агрессора, но "эти ограничения должны быть пропорциональными, а не копировать формы и методы авторитарного и патерналистского российского государства".

Напомним, в ВР зарегистрирован и внесен в повестку дня законопроект №6688, которым хотят разрешить Службе безопасности Украины (СБУ) блокировать сайты, содержащие запрещенную к распространению в Украине информацию, без решения суда.