Комітет розгляне законопроект про блокування сайтів без рішення суду на цьому тижні, - нардеп

На думку секретаря комітету з нацбезпеки, критика законопроекту безпідставна

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки на поточному тижні розгляне законопроект №6688 про блокування сайтів без рішення суду. Про це повідомив секретар комітету Іван Вінник у ході погоджувальної ради ВР, передає "112 Україна".

"На цьому тижні комітет розгляне законопроект №6688 щодо встановлення ефективного механізму протидії кібератакам, з протидії загрозам інформаційної безпеки в нашій країні", - підкреслив депутат.

Він зазначив, що "дійсно потрібно впровадити дієві примусові механізми закриття відповідних серверів, які здійснюють кібератаки на інформаційну або кіберінфраструктуру нашої країни з метою вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів". На думку Вінника, критика проекту безпідставна.

"У публічному просторі отримало критику положення про нібито позасудовому закриття ЗМІ. Це повна брехня, тому що слова "закриття" у цьому проекті ви навіть не знайдете. Те ж стосується іменника "ЗМІ" або будь-яких інших словосполучень. Йдеться просто про дієві механізми захисту нашій інфраструктури", - сказав парламентар.

Нагадаємо, правозахисники закликають Верховну раду України відхилити проект закону №6688 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інформаційної безпеки України".